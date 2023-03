A Latina gli Stati generali dell’energia, Tiero: “Porterò in Regione il tema delle fonti rinnovabili”

Anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Enrico Tiero, neo eletto presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive ha partecipato oggi alla tavola rotonda in occasione degli Stati generali dell’energia organizzati da Cethegus scpa all’Istituto San Benedetto di borgo Piave a Latina.

“Sono onorato di aver fatto la mia prima uscita ufficiale da presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio agli Stati generali dell'Energia, proprio nella mia città, Latina. Mi impegno sin da ora a portare avanti queste tematiche nella commissione che presiedo e mi attiverò nella stessa direzione anche come componente della commissione Ambiente. Lavoreremo per incentivare progetti che possano sviluppare fonti energetiche rinnovabili fondamentali per la nostra comunità. Latina, ospitando e puntando soprattutto sulle comunità energetiche rinnovabili, ambisce a ricoprire una posizione di avanguardia in questo contesto. Non dobbiamo dimenticare il ruolo dei Comuni, che vengono individuati come soggetti aggregatori privilegiati delle potenziali comunità da costituire.

A mio parere - ha aggiunto Tiero - i cittadini proprio grazie alle comunità energetiche possono riappropriarsi di un pezzo del loro futuro. Al centro vi è una strategia volta a produrre e consumare energia da fonti pulite risparmiando sui costi delle bollette. Così come per aumentare gli investimenti nelle fonti rinnovabili servono semplificazioni e regole chiare e questo vale in modo particolare per una tecnologia innovativa e ancora alle fasi iniziali di sviluppo, come l’agrivoltaico e l’agrisolare. Nella traiettoria di sviluppo delle comunità energetiche, le regioni hanno un ruolo fondamentale sia in quanto enti molto vicini ai cittadini che come ‘ultimi attuatori’ delle politiche nazionali. Non a caso le regioni hanno l’obbligo di recepire la normativa nazionale tramite provvedimenti ad hoc. E' auspicabile - ha poi concluso il consiglierr regionale pontino - che nel Lazio si possa attivare una procedura che preveda il più ampio coinvolgimento di forze economiche e sociali possibili per sviluppare una cultura della transizione energetica”.