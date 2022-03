Messa in sicurezza di strade e ponti: oltre 13 milioni di finanziamenti per la Provincia

Fondi in arrivo, oltre 13 milioni di euro, anche per la Provincia di Latina da destinare a strade, ponti e viadotti.

Finanziamenti per oltre 2,7 miliardi di euro sono stati destinati, infatti, spiegano da via Costa, alla messa in sicurezza di ponti e viadotti e alla manutenzione straordinaria delle strade di competenza delle Province e delle Città metropolitane: la Conferenza Stato-Città e autonomie locali (Mims) ha dato il via libera sui due schemi di decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che assegnano 1,4 miliardi di Euro (previsti nella legge di Bilancio per il 2022) per gli interventi su ponti e viadotti e più di 1,3 miliardi di Euro per gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade. I due provvedimenti garantiscono così alle Province e alle Città metropolitane un’ampia disponibilità finanziaria su un arco di tempo pluriennale (fino al 2029).

In questo quadro si inseriscono i fondi destinati al territorio pontino: la Provincia di Latina, infatti, per il periodo 2025-2029 potrà usufruire così per la manutenzione delle strade la somma di Euro 2 milioni e 280 mila ogni anno, per un totale complessivo di Euro 12 milioni e 943 mila; e per il biennio 2024-2025 Euro 760 mila per la manutenzione dei ponti.

Piena soddisfazione hanno espresso il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e il Presidente della Commissione Lavori Pubblici Ennio Afilani. “La manutenzione delle strade provinciali – evidenzia il Presidente Stefanelli- mostra come la nostra azione sia improntata alla concretezza e alla priorità degli interventi dando risposte giuste ai cittadini per un territorio più vivibile e sicuro. Questi finanziamenti consentiranno di migliorare la viabilità e la percorribilità a favore degli automobilisti riducendo notevolmente i tempi di percorrenza e migliorando i trasferimenti. Infatti, con le risorse stanziate si interverrà per risolvere le situazioni più urgenti, in funzione della sicurezza e della percorribilità stradale, dei volumi di traffico, cercando di risolvere le peggiori criticità con interventi puntuali.”

“Gli interventi sulle strade e ponti - evidenzia dal canto suo il consigliere Afilani- hanno anche l’obiettivo di ridurre l’incidentalità e il numero delle vittime, in linea con il nuovo Piano per la sicurezza stradale. La nostra Provincia attendeva da anni questo decreto e finalmente è arrivato. Da adesso la nostra rete viaria provinciale sarà più veloce e i cittadini più sicuri. L’argomento, comunque, ha annunciato il consigliere Afilani, sarà discusso nella prossima Commissione provinciale Lavori Pubblici.