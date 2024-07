Sinergia tra Regione e Comune: a Latina oltre 12 milioni di euro per 18 progetti

Oltre 12 milioni di euro per Latina per 18 progetti: è stata firmata oggi in Comune la convenzione con la Regione Lazio per l’attuazione della Strategia territoriale urbana per la città. L’atto è stato sottoscritto dalla sindaca Matilde Celentano e da Tiziana Petrucci, Autorità di gestione del Pr Fesr 2021-2027.

Alla conferenza, nel corso della quale è stato presentato il piano regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027, nell’ambito dell’obiettivo "Un’Europa più vicina ai cittadini", erano presenti oltre alla prima cittadina anche il suo vice Massimiliano Carnevale, la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, il presidente dell’XI commissione regionale Enrico Tiero e l’assessora regionale al Turismo, all’Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e alla Sostenibilità Elena Palazzo-

“Oltre 12 milioni di euro per una Latina, città europea, più vicina ai cittadini – ha dichiarato la sindaca -. Con la convenzione firmata oggi l’amministrazione comunale darà il via alla realizzazione degli interventi della prima fase dei finanziamenti Fesr assegnati alla nostra città. Sarà una sfida, perché la copertura finanziaria è garantita soltanto a seguito del raggiungimento di risultati tangibili e oggettivi delle operazioni ammesse in prima fase, ma sono certa che centreremo l’obiettivo”.

“Il Comune di Latina, con gli uffici diretti dalla dirigente Angelica Vagnozzi e su indirizzo del vice sindaco Massimiliano Carnevale, con deleghe specifiche, ha svolto un lavoro egregio - ha detto ancora Celentano -. Non era affatto scontato che Latina ottenesse queste risorse che consentiranno, tra i 18 interventi previsti, la riqualificazione delle aree verdi del centro cittadino, che andranno a completare il restyling in corso del parco Falcone e Borsellino (finanziato con i fondi del Pnrr), la riqualificazione degli spazi esterni delle scuole dei nostri Borghi, il completamento del parco Porta Nord (secondo stralcio), la realizzazione dello skate park nel parco Santa Rita.

Voglio ringraziare la Regione Lazio che, con atti ben motivati provenienti dalla nostra amministrazione comunale, ci ha consentito di anticipare nella prima fase di questi interventi la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico del Palazzo della Cultura per un importo di 2,5 milioni di euro. Si tratta -ha poi concluso la sindaca - della progettazione più ‘impegnativa’ in termini di risorse, a dimostrazione del fatto che l’amministrazione che mi onoro di rappresentare vuole ridare vita al centro storico con un’offerta che sappia valorizzare i beni culturali. I fondi del Fesr che la Regione Lazio, guidata dal presidente Francesco Rocca, ci ha assegnato saranno il ‘la’ per una nuova musica”.