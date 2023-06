Progetto sulla Street art, Campagna: “Il Comune non perda il finanziamento regionale”

“L’amministrazione Celentano provveda a portare avanti il progetto sulla street art per non perdere il finanziamento regionale”: a sollecitare il Comune è Valeria Campagna, capogruppo del Pd in Consiglio, con riferimento al progetto per cui l’Ente di piazza del Popolo ha ottenuto un finanziamento di circa 20mila euro nell’ambito del progetto NIU - Nuove Identità Urbane, per lo sviluppo e la valorizzazione del tessuto urbano e sociale attraverso la Street Art, presentato per partecipare all’avviso pubblico "Lazio street art 2022".

“C’è tempo fino a settembre - spiega Campagna - altrimenti il finanziamento ottenuto dalla precedente amministrazione, anche grazie all’indirizzo politico approvato dal Consiglio Comunale tramite una mozione consiliare presentata dalla sottoscritta, andrà perduto. Sarebbe un enorme danno”.

“L’assenza di un assessorato alla Cultura dalla giunta Celentano - continua – ci preoccupa. Auspichiamo che la cultura sia una priorità per la nuova amministrazione e che, quindi, provveda a dare esecuzione al progetto NIU che vuole contribuire a valorizzare il territorio, ed il tessuto urbano e sociale, tramite la cultura dell’arte urbana. Il progetto finanziato prevede la realizzazione di murales su tre pareti della città. Un’occasione per mettere cultura, arte e bellezza al servizio della città, per costruire percorsi artistici finalizzati al recupero di situazioni di degrado e per dare impulso alla rigenerazione urbana”.