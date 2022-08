Provincia, via libera in Aula alla surroga dei sei consiglieri di Latina e Terracina

Si è aperto con un minuto di silenzio per ricordare l’ex consigliere e assessore provinciale Romolo Del Balzo recentemente scomparso, il Consiglio provinciale di Latina che si è riunito oggi, venerdì 12 agosto, e che ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno.

Il Consiglio ha respinto la richiesta dell’esponente di Fratelli d’Italia Pasquale Cardillo Cupo di rinviare la seduta per evitare eventuali nuovi ricorsi da parte dei tre consiglieri comunali di Latina (De Amicis, Campagna e Muzio) decaduti anche dalla carica di consiglieri provinciali. Sono stati quindi approvati gli atti di surroga di sei consiglieri provinciali dopo i commissariamenti delle Amministrazioni di Latina e Terracina, e contestuale convalida di quelli subentrati: quella di Annalisa Muzio sostituita da Anna Ciccarelli; di Valeria Campagna sostituita da Vincenzo Giovannini; quella di Enzo De Amicis sostituito da Luca Magliozzi; quella di Barbara Carinci sostituita da Elio Sarracino; quella di Ilaria Marangoni sostituita da Luigi Vocella; quella di Sara Norcia sostituita da Franco Cardinale.

Il Consiglio ha inoltre approvato il riconoscimento di legittimità di alcuni debiti fuori bilancio. Si tratta del debito con la Vetor per il servizio di navigazione con le isole pontina per un ammontare di un milione e 399mila euro; del debito derivante dalla sentenza a favore della Aster Costruzioni edili nell’ambito della realizzazione dell’istituto Sani per un ammontare di un milione e 596mila euro, cifra la metà della quale sarà richiesta al Comune di Latina per la parte di sua competenza. Infine è stata riconosciuta la legittimità di un debito fuori bilancio per 49.556 euro relativi a risarcimenti danni per sinistri stradali.