Tampon tax, Iva al 10%. Lbc: “Passo avanti del Governo. Latina modello di azione dal basso”

“Un primo passo avanti del Governo”: così commentano da Lbc, tra i primi a Latina a portare avanti la battaglia, la notizia che anche l’Italia va verso l'abbassamento dell'Iva dal 22% al 10% sui prodotti igienici femminili. Nel comunicato di palazzo Chigi dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri del documento programmatico di Bilancio, spiegano da Today, c'è scritto infatti che si prevede di mettere mano alla cosiddetta "tampon tax", proponendo un taglio al 10% dell’Iva sui "prodotti assorbenti per l'igiene femminile"

“Un tema arrivato dal basso che ha trovato gli interlocutori giusti, che dimostra l’importanza della filiera di Governo e che l’impegno civile non è mai vano, perché le cose se vogliamo possono cambiare e questo si può fare già a partire dai territori - commenta ancora Latina Bene Comune -. Latina ne è stato un esempio: grazie a una mozione di Latina Bene Comune siamo stati la seconda città capoluogo dopo Firenze a ridurre il costo dei prodotti igienici femminili nella farmacia comunale, applicando uno sconto immediato all’acquisto. Certo il 10% rispetto al 4% che era stato chiesto è ancora un valore alto, ma siamo sulla buona strada: è un passo avanti enorme che riconosce la bontà della richiesta e delle azioni già intraprese dai comuni, che per loro natura sono più prossimi ai cittadini e ne conoscono le esigenze più urgenti”.

“Lbc da subito ha aderito a questa battaglia sociale: un percorso – ricorda la segretaria Elettra Ortu La Barbera – fatto di incontri e dibattiti per sensibilizzare la popolazione e per dare consapevolezza di un problema di disparità: la raccolta di mezzo milione di firme dà la misura di quanto fosse sentito. Latina rappresenta il modello di come una azione partita dal basso, ma diffusa, se incontra una filiera di governo sensibile riesce ad avere un risultato politico tangibile e che va verso la riduzione delle disuguaglianze sociali. Un piccolo passo ma molto significativo”.