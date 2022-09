“Il Teatro D’Annunzio è agibile”: l’annuncio del sindaco Coletta. Ora può riaprire

“Il Teatro D’Annunzio è agibile”: l’annuncio da parte del sindaco di Latina Damiano Coletta attraverso un post su Facebook. C’è stato questa mattina l’ultimo sopralluogo presso la struttura di viale Umberto I ed è quindi arrivato il via libera da parte della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.

“Dopo anni di progettazioni e lavori, la Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo ha concesso il nulla osta di agibilità - scrive il primo cittadino -. Un grazie agli assessori che si sono prodigati, al Servizio Decoro che si è impegnato fino a raggiungere un risultato complesso e difficile, e alla Commissione di Vigilanza gestita dal Servizio Attività Produttive per aver svolto il loro lavoro con attenzione. Uno dei beni comuni per eccellenza della città, il Teatro, torna ad essere un bene di tutti, in assoluta sicurezza”.

Il primo settembre scorso Coletta aveva annunciato che era stata depositata la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) per il teatro D’Annunzio, e oggi la conferma ufficiale dell’agibilità. Il teatro più grande della città era stato chiuso nel 2015 dall’allora commissario straordinario del Comune, Giacomo Barbato; dopo lunghi anni in cui sono stati necessari diversi interventi di messa in sicurezza e adeguamento finalmente la buona notizia di oggi dell'agibilità, indispensabile per la riapertura.