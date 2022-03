Teatro d’Annunzio, l’assessore Caschera: “I lavori procedono secondo i tempi previsti”

Entro fine mese, il 28 marzo, il termine dei lavori al teatro D’Annunzio di Latina. La conferma è arrivata nel pomeriggio da parte dell’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Caschera dopo l’ultimo sopralluogo effettuato nella struttura di via Umberto I.

Proprio nella giornata di oggi, infatti, Caschera si è recato presso il teatro comunale alla presenza del direttore dei lavori e del dirigente e delle imprese interessate per far il punto della situazione sull’andamento degli interventi. “Ho constatato che i tempi con cui stanno procedendo i lavori sono coerenti con quanto comunicato poco più di un mese fa - ha spiegato l’assessore del Comune di Latina -. Dunque prevediamo, come da contratto, che i lavori vengano conclusi entro il 28 marzo".

Poco più di un mese fa, dopo un altro sopralluogo al D’Annunzio, Caschera aveva annunciato la data entro cui sarebbero conclusi gli interventi all'interno del teatro che da anni ormai vive una situazione complicata, spiegando che il passo successivo sarebbe stata la comunicazione formale da parte del direttore dei lavori proprio del “fine lavori” per poi procedere con la fase di collaudo.