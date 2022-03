Teatro D'Annunzio, i consiglieri di FdI: "Incertezze su fine lavori e riapertura"

Lo scorso 8 marzo l'assessore ai Lavori Pubblici Pietro Caschera annunciava la fine dei lavori del teatro D'Annunzio programmata per il 28 marzo. Ora la data è passata e non si parla ancora però della riapertura del teatro. Se ne parla però in commissione Lavori pubblici, dove l'assessore elenca le difficoltà riscontrate nell'apertura della struttura, primo fra tutti la carenza di personale e la pandemia che ultimamente ha interessato diversi dipendenti del settore lavori pubblici.

Sul caso intervengono però i consiglieri di Fratelli d'Italia Matilde Celentano, Patrizia Fanti e Gianfranco Antonnicola. "Apprezziamo gli interventi dell'assessore Caschera - scrivono i consiglieri in una nota - Solo che il teatro è chiuso da sei anni e onestamente il Covid-19 non può più essere una giustificazione. Capiamo certo che l'assessore Caschera è in carica solo da cinque mesi e gli può essere imputato ben poco. Ma lo stato dei fatti è questo: il teatro è ancora chiuso e resta l’incertezza sui tempi di apertura. Dalle parole dell’assessore si evince che sono iniziate le pulizie della galleria. A breve ci sarà il sopralluogo dei vigili del fuoco. Manca ancora un atto amministrativo con il sopralluogo del direttore dei lavori, attualmente assente, e del dirigente. Senza questi passaggi, non possiamo ancora dire che i lavori siano finiti".

"Dispiace - aggiungono gli esponenti di FdI - che non si sia pensato di fare un sopralluogo anche con i consiglieri comunali. Anche noi abbiamo la necessità di avere contezza della situazione. Ci è stato detto oggi che il teatro aprirà a breve, ma affinché questo non sia solo un annuncio, l’ennesimo, ci chiediamo se l’amministrazione stia lavorando anche per riempirlo di contenuti, perché avrebbe ancora meno senso avere un teatro aperto ma vuoto. Bisogna lavorare subito ad una programmazione annuale, che dovrebbe essere già pronta, in tempo per la stagione autunnale. Anche su questo noi consiglieri avremmo il piacere di poter dare un contributo e vorremmo essere coinvolti, anche se l’inclusività evidentemente non è una prerogativa di questa amministrazione".