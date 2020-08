Teatro D’Annunzio, slitta ancora la riapertura: il punto degli assessori Ranieri e Di Francia

Slitta ancora la riapertura del teatro D’Annunzio a Latina. Il punto, attraverso una nota, è stato fatto dagli assessori al Decoro, Manutenzioni e Patrimonio, Lavori pubblici Emilio Ranieri e alle Politiche Culturali, Sport e Turismo Silvio Di Francia dopo che il comando provinciale dei vigili del fuoco ha inoltrato al Comune una serie di inosservanze, per la maggior parte relative a documentazioni, che saranno al centro di un prossimo incontro.

“In questi giorni gli uffici tecnici comunali stanno predisponendo la documentazione e le certificazioni necessarie a presentare una nuova richiesta di autorizzazione - fanno sapere i due assessori -. Il lavoro svolto nell’ultimo anno e mezzo per chiudere le 45 prescrizioni della vecchia Scia - oltre a una serie di migliorie essenziali che garantiranno sicurezza e salubrità del teatro - è stato enorme e oggi stiamo compiendo un ulteriore passo verso l’epilogo che tutti auspichiamo. Per questo ringraziamo gli uffici, i consulenti, il tecnico antincendio e le imprese che sono stati impegnati su questo fronte”.

“L’Amministrazione sta affrontando la questione con il coinvolgimento di tutte le parti interessate che sicuramente hanno a cuore, come noi, da una parte la sicurezza dei cittadini e dall’altra la fruibilità della struttura da parte dei latinensi e il bene di tutto il settore culturale e teatrale della città. D’altronde - proseguono Ranieri e Di Frnacia - le istituzioni non possono che collaborare per permettere alla città di coniugare sicurezza e sviluppo. Per comprendere la complessità della questione basta pensare che il teatro, insieme alla Casa della Cultura, non ha mai avuto sin dalla sua inaugurazione il Certificato di Prevenzione Incendi”.

Per volontà del sindaco Damiano Coletta, fanno sapere ancora i due assessori comunali, si sta predisponendo una relazione che verrà presentata alla città in un incontro pubblico. “Faremo molto presto il punto della situazione sulla questione teatro e speriamo di poter portare novità positive” concludono.