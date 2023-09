D’Annunzio, rassicurazioni dalla sindaca: “La stagione teatrale si farà. Presto il calendario”

“La stagione teatrale al D’Annunzio si farà”: rassicurazioni arrivano dalla sindaca di Latina Matilde Celentano sull’imminente futuro del teatro principale della città capoluogo. La prima cittadina ha fatto anche sapere che “l’interlocuzione avviata con l’Atcl (Associazione teatrale tra i Comuni del Lazio) è alle battute finali”.

“A breve saremo in grado di presentare il calendario degli spettacoli che si terranno al teatro comunale di Latina”, ha precisato ancora, confermando che la gestione dello stesso sarà assicurata dal servizio Cultura dell’ente.

“Programmare una stagione teatrale all’altezza delle aspettative di una città capoluogo è una priorità di questa amministrazione – ha inoltre dichiarato la sindaca Celentano - Ce la stiamo mettendo tutta per consentire lo svolgimento di spettacoli di qualità e di diverso genere che possano soddisfare le preferenze dei cittadini, dai bambini ai giovani, dagli adulti agli anziani”.

Sul tema era intervenuto nei giorni scorsi anche l’ex primo cittadino e ora consigliere comunale di Lbc, Damiano Coletta. “Esattamente un anno fa firmavo la riapertura del teatro - ha scritto in un post su Facebook lo scorso 20 settembre -. Un momento emozionante: finalmente Latina aveva un teatro sicuro e agibile. In questi 12 mesi - ha poi aggiunto l’ex primo cittadino - è andato disperso il percorso intrapreso per dare al D’Annunzio una gestione solida e produttiva.

È appena trascorsa una stagione estiva povera di eventi e di idee e la stagione teatrale sta per ripartire ovunque. Noi invece non sappiamo se c’è qualche idea, un programma, una proposta. Aspiriamo a essere capitale della Cultura senza avere un assessore dedicato, senza nemmeno sapere cosa fare nei luoghi di cultura” ha concluso il consigliere di Lbc Coletta.