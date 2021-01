Terracina, ritardi nei servizi cimiteriali: le scuse dell'assessore Marcuzzi e i chiarimenti

"Ora possiamo dare risposte a chi ha da tre anni ha versato l'acconto per acquistare le cappelle. Interventi immediati e progetto di finanza per l'impianto crematorio"

La questione cimiteri di Terracina affrontata dal vicesindaco e assessore ai servizi cimiteriali Pierpaolo Marcuzzi. "A malincuore - spiega Marcuzzi in una nota - devo tornare sull’argomento cimiteri e lo faccio per scusarmi, a nome dell’amministrazione, dei ritardi accumulati. Siamo in ritardo con la consegna delle edicole e cappelle al cimitero di Terracina, con la realizzazione dei loculi in quello di Borgo Hermada, con il ripristino delle luci votive, siamo in ritardo con altri interventi manutentivi, con l’estumulazioni, con l’acquisto di nuove scale e altro. Mi dispiace, anche noi siamo vittime degli eventi, ma è doveroso scusarsi con chi ha subito disagi e ne comprendo il disappunto".

Il vicesindaco spiega che i ritardi sono stati causati da problemi con chi ha vinto la gara e che l'iter ora non è immediato. "Il Comune è largamente sotto organico e il covid complica tutto, ma dobbiamo fare il massimo sforzo per dare risposte in tempi brevi alla cittadinanza". "Per l’esternalizzazione dei servizi - aggiunge - ci vuole tempo, vogliamo farlo con le giuste modalità affinchè il servizio sia efficiente, ma i problemi sono ora e subito. Quindi con dipendenti comunali e l’affidamento di lavori e servizi improcrastinabili, cercheremo di sistemare i nostri cimiteri quanto prima. Abbiamo fatto partire le lettere per prendere appuntamento con gli assegnatari delle edicole e delle cappelle, in modo da concordare con loro la consegna. La nostra volontà era di assegnarle entro il 31 dicembre scorso, ma tutto l’iter è rimasto bloccato per il ritardo della consegna dello stato di consistenza dei precedenti lavori".

"Ora possiamo essere consequenziali con quanto affermato nel 2020 - spiega ancora Marcuzzi - e dare le giuste risposte a chi, da ben tre anni, ha versato l’acconto per acquistare le cappelle. Le edicole saranno immediatamente consegnate, per le cappelle ci vuole qualche settimana in più. Lunedì ripartiranno i lavori a Borgo Hermada, altro cimitero in cui si sono verificati disagi nell’ultimo mese a causa dell’assenza di loculi. Ora subito interventi rapidi ed immediati per rendere fruibili e funzionali i nostri due cimiteri poi, con la massima trasparenza e condivisione, si ragionerà sul progetto di finanza dell’impianto crematorio e su come esternalizzare i servizi cimiteriali. La volontà è quella di non inseguire più l’emergenza, ma di rendere strutturale l’efficienza e la frubilità di luoghi importanti che toccano da vicino la sensibilità della nostra comunità cittadina".