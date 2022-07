Arriva il commissario Francesco Cappetta: guiderà il Comune di Terracina dopo gli arresti e le dimissioni

Si insedia ufficialmente nella giornata di oggi, lunedì 25 luglio, il nuovo commissario prefettizio del Comune di Terracina. Francesco Antonio Cappetta, attuale prefetto di Campobasso, sarà in quiescenza a partire dal 1 agosto e si appresta a guidare il Comune dopo l'inchiesta e l'ondata di arresti e dopo le dimissioni della sindaca Roberta Tintari e dei consiglieri. Il commissario Cappetta ha incontrato questa mattina il prefetto di Latina Maurizio Falco prima di raggiungere la città di Terracina per l'insediamento ufficiale.

"Mi recherò oggi stesso a Terracina per conoscere i dirigenti e il segretario comunale - ha esordito il commissario - Ho una serie di cose da chiedere che riguardano la vita del Comune perché il mio intento è quello di mandare avanti le attività: se sono ferme riprenderle e se non sono cominciate avviarle. Mi riferisco a tutte le attività necessarie alla vita dell'ente. Questo è il mio impegno. Ho avuto molte esperienze commissariali diverse e so che questo è il modo e l'approccio migliore. Sarò coadiuvato dai subcommissari che il prefetto nominerà e assicurerò una presenza costante".

"E' chiaro che la squadra deve essere composta da professionisti - ha spiegato il prefetto Falco nel presentare il commissario di Terracina - e al contempo è necessario che l'amministrazione sia guidata da una persona esterna, come garanzia di equilibrio e di distanza. Siamo al settimo commissariamento in provincia in due anni - ha poi aggiunto - Confidiamo che si possa rimettere in moto l’amministrazione. Anche Terracina, come Latina, è un comune importante che avrà a che fare con la gestione del Pnrr”.