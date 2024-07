A Terracina guerra alla sosta selvaggia di biciclette e motocicli

Il Comune di Terracina dichiara guerra alla sosta selvaggia di biciclette e motocicli che, soprattutto nei mesi estivi, vengono lasciati impropriamente davanti agli accessi o sui marciapiedi creando intralcio ai pedoni.

Il fenomeno è già noto, si intensifica soprattutto in estate e con l'arrivo dei turisti ed è stato evidenziato nelle ultime settimane da numerose segnalazioni. Da qui la decisione del comandante della polizia locale Mauro Resti di intensificare i controlli per il ripristino delle condizioni di decoro urbano e soprattutto per la salvaguardia dei pedoni, con particolare riferimento alle fasce più deboli della cittadinanza, come anziani, bambini e persone con mobilità ridotta che, a causa della sosta selvaggia, sono spesso costretti a camminare lungo la strada destreggiandosi fra le auto.

"Il nostro appello a tutti i cittadini e a tutti i turisti è al rispetto delle regole e del buonsenso - dichiara il sindaco Francesco Giannetti - Un rispetto necessario per la sicurezza e l’incolumità di tutti, e al tempo stesso per il decoro della nostra città. Siamo consapevoli che è necessario aumentare il numero di stalli a disposizione per le biciclette, con il loro posizionamento anche in altre aree. È in questa direzione che intendiamo lavorare, per promuovere e dare impulso alla mobilità sostenibile".

