Nuove adesioni a Fratelli d'Italia: entrano nel partito Luca Caringi e Alessandra Feudi

Due nuovi ingressi nel partito di Fratelli d’Italia a Terracina. Si tratta di Luca Caringi e Alessandra Feudi. Per Caringi si tratta di un ritorno, essendo stato il primo consigliere comunale di Terracina nell’allora neonato partito di FdI, mentre Alessandra Feudi si è da poco affacciata all’attività politica rimanendo sempre all’interno del centrodestra. Sono stati gli stessi Caringi e Feudi ad esporre le motivazioni delle loro scelte politiche, oggi pomeriggio alla presenza, tra gli altri, dell’europarlamentare Nicola Procaccini, di Paolo Trancassini, coordinatore Fratelli d’Italia Lazio, e del senatoreNicola Calandrini, coordinatore provinciale del partito di Latina

“E’ come se fossi tornato a casa – ha affermato Luca Caringi - Ho aderito a Fratelli d’Italia alla nascita del partito e poi ho vissuto l’importante esperienza nella amministrazione guidata da Nicola Procaccini. Alla chiusura di quella fase amministrativa avevo ritenuto completato un ciclo importante dal punto di vista politico e quindi avevo fatto altre scelte, anche perché si era perduta l’unità del centrodestra. Oggi finalmente quella unità è stata ritrovata non solo al governo centrale ma anche sui territori e questo mi ha indotto a riprendere il percorso politico insieme a tanti amici di viaggio” . “Ho avuto il piacere di iniziare la mia prima esperienza politica e amministrativa nel 2020, al fianco del compianto Valentino Giuliani, un caro amico, per sostenere la sua corsa a sindaco – ha detto Alessandra Feudi - Forte di quella esperienza, oggi entro in Fratelli d’Italia perché ritengo di poter continuare a portare avanti i valori del centrodestra. Questo passo significa, infatti, avere la possibilità di lavorare nell’unico partito italiano con un leader donna che è anche presidente del Consiglio, un punto di riferimento per tutte le donne che si impegnano in politica”.

“Queste due importanti adesioni arrivano in un momento politicamente rilevante a livello locale, oltre che nazionale - commenta Nicola Procaccini - Mi fa particolarmente piacere che Alessandra Feudi abbia deciso di condividere il nostro cammino, ho imparato a stimarla nel suo breve percorso politico, apprezzandone soprattutto l’impegno nel mettersi a disposizione della comunità. La scelta di Luca poi è qualcosa che mi coinvolge particolarmente perché è persona che stimo dal punto di vista politico ma a cui sono legato anche sotto il profilo umano”. Per Paolo Trancassini si tratta di “un passaggio politico che ha un importante valore al di là della città di Terracina”.

“Fratelli d’Italia - ha aggiunto Calandrini - si dimostra ancora una volta forza attrattiva. Lavoriamo costantemente per un sempre maggiore radicamento sui territori e questo è uno dei motivi per cui il nostro partito continua a crescere, alle urne ma anche nel numero di militanti e iscritti. Ed è quanto accade oggi a Terracina con Alessandra Feudi e Luca Caringi, due figure di spicco che sono certo arricchiranno il partito con la loro esperienza e con il loro entusiasmo, accrescendo quell’azione di continuo rinnovamento che è in atto a Terracina come in ogni Comune dove Fratelli d’Italia è protagonista”. Infine Fabio Minutillo, coordinatore di Fratelli d’Italia a Terracina, ha salutato Caringi e Feudi: “Accolgo con piacere la scelta di Alessandra e Luca e do loro il nostro benvenuto. E’ la testimonianza del grande lavoro che stiamo facendo sul territorio, sempre con l’attenzione rivolta alla città, alle tante esigenze di cittadini e imprese per cercare di migliorare la qualità di vita di tutti. Lo facciamo restando coerenti con i nostri valori e convinti che avremo il loro grande apporto per ascoltare la città e cercare di dare risposte concrete ai bisogni della gente ”.