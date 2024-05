Terracina festeggia: tre milioni di euro dal governo per restaurare due chiese

Il ministero della cultura ha stanziato oltre 3 milioni di euro per il recupero della Chiesa di San Giovanni e la Chiesa Santa Maria della Neve di Terracina: si tratta di risorse che dovranno essere utilizzate per l’adeguamento e la messa in sicurezza dei luoghi di culto "che possono diventare un’occasione di sviluppo socio-economico”, come sototlineato dal ministro Sangiuliano. Per la Chiesa di San Giovanni - risalente al IX secolo - sono stati stanziati ben 2 milioni e 200 mila euro, mentre a Santa Maria della Neve (della prima metà del '700) saranno destinati 900 mila euro.

Grande soddisfazione è stata espressa dall'assessore alla cultura e al turismo Alessandra Feudi, che ha affermato: "Un ringraziamento dovuto al governo Meloni e al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano che ancora una volta con questi finanziamenti importanti ci permetteranno di “salvare” due preziosissimi gioielli restituendoli non soltanto ai cittadini ma a tutti i turisti che vorranno venire a visitarli. Altri tasselli di grandissima importanza del nostro immenso patrimonio storico e culturale che troveranno adesso nuova vita".

Anche il sindaco Giannetti ha preso parola dopo la bella notizia per tutta la città di Terracina: "Grazie al ministero della cultura riceviamo un contributo fondamentale e importante a sostegno delle nostre chiese, che rappresentano un pezzo importante della storia della nostra Terracina: la suggestiva Chiesa della Madonna della Neve, e poi una delle più antiche di Terracina, nel cuore del centro storico, San Giovanni. Non soltanto un immenso valore dal punto di vista storico, ma anche due luoghi molto cari alla nostra comunità che ora torneranno alla città. Un altro passo avanti nel nostro percorso per riaprire tutti i nostri splendidi luoghi di storia e di cultura".