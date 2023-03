Regione, Tiero festeggia da consigliere più votato in provincia e punta a un posto in Giunta

Enrico Tiero festeggia da consigliere regionale più votato nella provincia di Latina la sua elezione alla Pisana. Sono state 15.630 le preferenze, un risultato importante quello raggiunto dal portavoce nel Lazio di Fratelli d’Italia nelle consultazioni del 12 e 13 febbraio.

E oltre 2000 persone hanno partecipato al Thanksgiving Day organizzato presso il locale 24mila Baci di Latina tra cui moltissimi amministratori e quadri dirigenti provinciali di FdI e di tutti i comuni del territorio pontino. Hanno portato il loro saluto anche diversi esponenti di spicco del partito a livello locale, regionale e nazionale, tra cui il senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato; Roberta Angelilli, neo consigliera regionale di FdI, Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo alla Camera di FdI, Luciano Ciocchetti, vice presidente della commissione Affari Sociali della Camera, Michele Nasso, responsabile provinciale enti locali di FdI e commissario del partito a Latina. L'europarlamentare Nicola Procaccini ha inviato un video messaggio di congratulazioni da Washington.

Particolarmente commosso l'intervento di Enrico Tiero. "Provo davvero una grande soddisfazione, è un piacere sapere che tante persone mi hanno dato fiducia - ha affermato commosso il neo consigliere regionale -. Devo ringraziare tanta gente a iniziare dalla mia famiglia, mia moglie che mi ha supportato e sopportato, mi è stata vicino e ha fatto in modo che io potessi seguire la mia passione politica anche se questo significa dover fare anche per lei ulteriori sacrifici. E poi devo ringraziare i miei vecchi amici, il partito che si è rivelato essere proprio una comunità, è un gruppo forte capace di trasmettere quella forza necessaria indispensabile in certi momenti. Ringrazio tutti anche quanti non ho potuto raggiungere e condividerne il progetto politico. Continueremo insieme a realizzare il sogno di una Regione più vicina ai bisogni della gente”.

“Sono orgoglioso e fiero di aver contribuito in maniera incisiva alla crescita di Fratelli d'Italia anche in provincia di Latina - ha poi aggiunto Tiero -. Abbiamo fatto leggere la targa ai nostri avversari. Posso dire che mangeranno ancora tanta polvere. Le prossime amministrative di Latina, Aprilia e Terracina sono i nostri prossimi obiettivi da portare a casa. Adesso torno al lavoro. Tutti sanno dove trovarmi e conoscono la mia disponibilità per i bisogni che nel mio piccolo ho sempre cercato di soddisfare. I problemi sono tanti, ma lavorerò assiduamente per trovare le soluzioni".

Infine un riferimento all'imminente composizione della nuova Giunta regionale. "Sono dell'idea che il nostro partito sarà ben rappresentato nell'Amministrazione regionale - ha proseguito Tiero -; abbiamo le professionalità idonee per ricoprire gli incarichi di governo. Sono quindi convinto che il partito sosterrà la necessità di avere un esponente della nostra provincia in Giunta. Io con 15 anni di esperienza amministrativa in provincia e 10 al Comune di Latina, credo di avere le carte in regola per un ruolo di questo spessore".