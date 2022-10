Tirocini, stage e formazione, presentata l'edizione 2022 di Torno Subito

È stata presentata l’edizione 2022 di Torno Subito, il bando promosso dall'assessorato lavoro e nuovi diritti, scuola e formazione, politiche della Regione Lazio nell’ambito del Programma Generazioni 3. L’evento, che si è svolto all’interno della sede di Lazio Innova a Roma, ha visto la partecipazione di centinaia di giovani che hanno avuto l’occasione di conoscere le nuove opportunità che la Pisana ha messo in campo per favorire processi di mobilità nazionale e internazionale di universitari, laureati e diplomati. Una delle novità più importanti rispetto alle passate edizioni è che la Regione sosterrà l’inserimento occupazionale sotto forma di bonus per le assunzioni destinato alle imprese del Lazio che ospiteranno i destinatari del bando.

Torno Subito, a chi è rivolto e come funziona

Torno Subito è rivolto a studenti universitari, laureati e diplomati italiani e stranieri, di età compresa tra 18 e 35 anni, residenti nel Lazio, inoccupati o disoccupati. Il progetto finanzia singoli percorsi di apprendimento articolati in due fasi. La prima, da svolgere fuori dal territorio della regione Lazio, in altre regioni italiane o in paesi dell’Unione Europea, è finalizzata ad acquisire maggiori conoscenze, competenze e abilità professionali attraverso un’attività formativa (frequenza di corsi di specializzazione, corsi di alta formazione) o un’esperienza in ambito lavorativo (tirocini, stage, internship) presso una struttura formativa, ente pubblico o privato già individuati in fase di presentazione del progetto. La seconda vede il reimpiego delle competenze acquisite nella prima fase da svolgere obbligatoriamente nel territorio della regione Lazio, attraverso la realizzazione di un tirocinio presso i partner del progetto.

Rimborso delle spese ed indennità mensile

Il bando, tra le altre cose, prevede il rimborso forfettario delle spese di vitto, alloggio e viaggio che varia a seconda della regione o del paese scelto. È previsto anche il rimborso dell’assicurazione sanitaria, nel caso in cui la prima fase venga svolta all’estero, fino ad un massimo di 500 euro, e dei servizi di assistenza e accompagnamento per persone con disabilità. Infine, si potrà percepire un’indennità mensile di tirocinio per la seconda fase a 800 euro lordi al mese.

Presente all’evento il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: “Questo è un esempio straordinario di come le Istituzioni possono davvero aiutare i giovani, stimolando e incentivando la formazione – ha affermato l’ex segretario del Pd - il bando Torno Subito prevede che nel Lazio il rimborso spese mensile per i tirocinanti non possa essere inferiore agli 800 euro. Sosteniamo il lavoro e lo sviluppo puntando sulle competenze e sulla forza dei giovani”. Questa edizione del bando, che ha già coinvolto migliaia di ragazzi, è molto importante perchè la prima dopo la fine della pandemia.

“Torno subito rappresenta una straordinaria possibilità per i nostri giovani di fare nuove esperienze formative anche all’estero e accrescere il loro bagaglio tecnico e culturale per poi tornare in Italia, nel Lazio, e mettere a frutto quanto imparato altrove – ha aggiunto il vicepresidente della Regione, Daniele Leodori - i nostri figli hanno tanta voglia di mettersi alla prova, di mostrare le proprie competenze e in questo modo possono confrontarsi con un mondo del lavoro che in generale si fa sempre più competitivo ma che, proprio grazie a iniziative come Torno Subito finanziate con fondi europei, può divenire maggiormente accessibile”.

“Il Lazio ha ideato e realizzato una misura capace di coniugare le competenze acquisite dalle persone con le esigenze di sviluppo del territorio – ha sottolineato l’assessore al lavoro, Claudio Di Berardino - Torno Subito, infatti, contribuendo alla crescita economica e professionale del Lazio, permette ai giovani l’acquisizione di formazione di alto livello, garantisce pari opportunità e inclusione sociale e accresce sensibilmente le possibilità occupazionali di qualità e si conferma un importante politica attiva”.