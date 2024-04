Il traghetto con a bordo i turisti non parte, caos la vigilia di Pasqua. La rabbia del sindaco di Ponza

Il traghetto non parte, la corsa salta e i turisti che dovevano raggiungere l’isola di Ponza restano a terra. E’ accaduto la vigilia di Panza, sabato 30 marzo; un caso che ha fatto infuriare il sindaco Francesco Ambrosino che si è rivolto non solo al prefetto Maurizio Falco, ma anche alla Regione Lazio.

Non certo un buon auspicio questo per la stagione turistica che ormai è praticamente alle porte. “Registriamo nuovamente un disservizio da parte di Laziomar e dei suoi comandanti - ha detto Ambrosino -. Ponza non deve essere trattata in questo modo, abbiamo dignità e meritiamo rispetto. La situazione sta degenerando, l'ho riferito al prefetto e ai rappresentanti delle varie istituzioni in visita a Ponza qualche settimana fa”.

L’episodio si è verificato come detto allo scorso 30 marzo, a quanto appreso "a causa delle avverse condizioni meteo" che avrebbero impedito la partenza del traghetto. Una giustificazione che non è bastata a mitigare la rabbia del primo cittadino. “Il sabato di Pasqua con ospiti in arrivo sull'isola, operatori pronti per le festività ad accogliere i primi avventori, la nave inspiegabilmente non parte. Questi sono comportamenti che denotano una sola cosa: essere avulso dalle esigenze degli isolani, fregarsene delle loro necessità. Un tempo questo non accadeva” ha detto ancora Ambrosino che, come sindaco, ha fatto sapere di voler chiedere “formalmente che il comandante della M/N Quirino venga trasferito altrove perché ha dato ampia prova di non essere idoneo a servire la nostra isola. Siamo, almeno, al terzo o quarto episodio che lo distingue in negativo”.

Sono ancora impresse nella mente di tutti le immagini della nave passeggeri Quirino che, solo poco più di due mesi fa, aveva rischiato di ribaltarsi e si era pericolosamente inclinata tra le onde con a bordo 37 passeggeri e l’equipaggio. Fortunatamente nessuna conseguenza negativa per loro, ma i danni furono ingenti.