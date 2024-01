Traghetto rischia di ribaltarsi tra le onde, Regione e ministro Salvini annunciano “approfondimenti”

E’ finito all’attenzione della Regione Lazio e del Governo il “caso” del traghetto che a rischiato di ribaltarsi in mare a Ponza a causa del maltempo. “Nelle fasi più delicate della manovra di ormeggio nel porto, la nave passeggeri Quirino è stata improvvisamente investita da una serie di onde di forte intensità che hanno comportato il danneggiamento in stiva di sette veicoli su undici presenti”; fortunatamente nessuna conseguenza per i 37 passeggeri a bordo e per l’equipaggio come ha spiegato anche la guardia costiera in una nota attraverso cui ha ricostruito quanto accaduto.

Un’episodio simile a quello che si è verificato nel gennaio 2023, proprio un anno, fa quando un altro traghetto era rimasto in balìa delle onde con il mare in tempesta. Un nuovo allarme ieri è stato lanciato anche dal sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino. “Purtroppo questo è solo l’ultimo in ordine di tempo degli episodi che ci vedono tristemente protagonisti di questi disagi che noi residenti siamo costretti a vivere. Non possiamo più attendere, c’è il serio rischio che accada una tragedia. Ponza deve avere un porto sicuro e anche la flotta delle navi e degli aliscafi deve essere rimodernata” ha detto il primo cittadino dell'isola pontina.

E sempre nella serata di ieri sono intervenuti anche Regione Lazio e Ministero dei Trasporti.

“La Regione Lazio è in contatto con la guardia costiera e la compagnia di navigazione Laziomar per approfondire le ragioni dell'episodio che ha provocato momenti di paura a bordo del traghetto Quirino, in servizio tra Formia e Ponza” ha detto l'assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera. “Il forte vento e le condizioni avverse del mare sono sicuramente la causa principale dell'avvenuto - continua l’assessore - ma la Regione continuerà ad interfacciarsi in piena collaborazione con tutte le parti coinvolte per capire esattamente quanto accaduto. Per fortuna non si sono registrati feriti a bordo, né tra i passeggeri, né tra i membri dell'equipaggio anche se, numerose auto trasportate all'interno del garage della nave, hanno subito diversi danni”.

“Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha letto con grande attenzione la denuncia del sindaco di Ponza Francesco Ambrosino, che ha lamentato la pericolosità del porto dell’isola dopo le difficoltà del traghetto partito da Formia causate da un’onda anomala - hanno fatto invece sapere dal Ministero dei Trasporti con una nota -. Salvini, nell’esprimere solidarietà al primo cittadino e massima attenzione per la vicenda, intende approfondire la situazione con l’auspicio di risolvere i problemi lamentati dal sindaco" concludono dal Mit.

"I limiti dell’approdo emersi nelle scorse ore a Ponza e quelli di altre isole minori, troveranno una prima risposta nel bando che presenteremo domattina alle 11.30 in una conferenza stampa a Palazzo Chigi", ha poi dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, interpellato dall'Adnkronos. "Ormai - ha osservato Musumeci - appare fin troppo chiaro che le isole minori, per la loro natura, sono le più esposte ai rischi. Non è più possibile voltarsi dall’altra parte".