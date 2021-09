Trasporti, disagi sulla tratta Terracina – Fondi – Lenola: subito un autobus aggiuntivo

Non si è fatta attendere la risposta di Regione Lazio e Cotral dopo il problema sollevato dal capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio Giuseppe Simeone in merito alla tratta Terracina – Fondi – Lenola. Già da domani, infatti, è previsto un autobus aggiuntivo per sopperire ai disagi che sono stati registrati in particolare nella giornata di ieri con alcuni studenti, diretti a Lenola, aveva spiegato Simeone, “costretti a restare a terra e a chiamare i carabinieri affinchè il loro diritto ad utilizzare il mezzo venisse rispettato”.

Ad annunciare la novità ora è lo stesso consigliere regionale pontino. “Una buona notizia per gli studenti che utilizzano i mezzi Cotral per recarsi a scuola e percorrono la tratta Terracina – Fondi – Lenola. A seguito della nota che ho inviato, recependo le richieste dei cittadini, e delle sollecitazioni a risolvere le criticità emerse in merito alla capienza dei bus negli orari di andata e ritorno da scuola sono stato contattato dall’assessore regionale alla mobilità, Mauro Alessandri, che mi ha comunicato che, a seguito dei contatti avvenuti con Cotral Spa, già a partire da domani 22 settembre in quelle fasce orarie sarà messo a disposizione un ulteriore autobus al fine di dare risposte agli utenti e ridurre i disagi su quella tratta.

Ringrazio l’assessore e il presidente di Cotral che hanno colto la bontà del mio appello ad intervenire con urgenza per evitare, come accaduto in questi giorni, che alcuni ragazzi restassero a piedi a causa della mancanza di un numero adeguato di posti sull’autobus. Continueremo a vigilare affinchè servizi fondamentali, come i trasporti, possano essere oggetto costante di miglioramento. E’ dalla qualità di questi, infatti, che si misura anche la qualità della vita delle nostre comunità e delle future generazioni”.