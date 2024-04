“Oltre 2 milioni di euro bloccati nelle casse del Comune”, è scontro nel centrodestra sui fondi per il Tpl

Rischia di creare qualche frazione nel centrodestra il “caso” dei fondi destinati al trasporto pubblico locale sollevato ieri con una nota dal movimento civico Latina nel Cuore che, lo ricordiamo, nella scorsa consiliatura appoggiava Vincenzo Zaccheo e che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Matilde Celentano alle amministrative del maggio scorso.

“2 milioni di euro bloccati nelle casse del Comune”

“Nonostante la Regione Lazio guidata dal presidente Francesco Rocca abbia stanziato per il Comune di Latina ulteriori fondi per il Tpl pari ad oltre 2 milioni di euro, riconoscendo che per gli anni 2022 e 2023 il contributo chilometrico a favore del capoluogo pontino fosse sottostimato, questi fondi restano bloccati nelle casse comunali, invece di essere investiti nel miglioramento del servizio” ha scritto in una nota il movimento che si è detto preoccupato “per un settore strategico come quello del trasporto pubblico locale”.

"Apprezziamo – spiegano i vertici di Latina nel Cuore – la decisione della giunta regionale dello stanziamento per gli anni 2022, 2023, di ulteriori fondi per il trasporto al Comune capoluogo della provincia di Latina, poiché è stato giustamente riconosciuto dalla Regione che il contributo chilometrico dato a Latina era palesemente sottostimato. Dunque, oggi il contributo deliberato e accreditato nelle casse del Comune di Latina è pari ad 1 milione per l'anno 2022, 1 milione per l'anno 2023, e a queste cifre devono essere aggiunte le rivalutazioni Istat dovute per legge. Purtroppo, però, nonostante il contributo sia nelle casse comunali, sono stati posti di volta in volta una serie di problemi burocratico/legali alla società Csc che gestisce il Tpl comunale. La dirigenza del servizio Tpl del Comune di Latina solleva da due anni una serie di eccezioni che ritardano costantemente l'erogazione di questi contributi, stanziati appositamente per il Tpl. Vorremmo ricordare - conclude il movimento civico - che tale finanziamento è propedeutico alla riorganizzazione e al potenziamento del servizio, nonché alla stipula di accordi di 2' livello incentivanti per il personale, per i dovuti miglioramenti lavorativi. Dunque, ci sentiamo vicini ai lavoratori nelle loro giuste rivendicazioni e ai cittadini di Latina che meriterebbero un servizio migliore grazie agli ulteriori stanziamenti decisi dalla Regione Lazio”.

Assessore Di Cocco: “Tutto falso. Ecco come stanno le cose”

“Tutto assolutamente falso”: questa in estrema sintesi la replica dell'assessore alla Mobilità del Gianluca Di Cocco che ci ha tenuto a fare dei chiarimenti. “Viene riportata, senza riferimento alcuno alle fonti da cui traggono origine le considerazioni, la notizia secondo cui il Comune di Latina avrebbe ricevuto dalla Regione Lazio due milioni di euro a titolo di contributi per il miglioramento dei servizi. Corre l’obbligo di fare chiarezza - dichiara Di Cocco -: la Regione, Lazio con propria determinazione del dicembre 2022, ha provveduto ad impegnare a favore del Comune un ulteriore concorso finanziario per 1.000.000 di euro per l’annualità 2022 (ad anno concluso) e con determinazione del 27 ottobre 2023 ha provveduto analogamente a impegnare a favore del Comune un ulteriore concorso finanziario per 1.000.000 di euro per il 2023. Tali contribuzioni sono state riconosciute a fine esercizio con competenza finanziaria per gli esercizi di riferimento (2022 e 2023). Viene da sé che, trattandosi di contributi resi a consuntivo d’anno e di esercizio, e non potendo essere utilizzati per le annualità successive poiché con competenza finanziaria per gli anni di riferimento, non possono essere qualificati come contributi per il miglioramento dei servizi né a tale fine essere utilizzati. Possono essere utilizzati, invece, come copertura delle maggiori spese sostenute per servizi già svolti”.

“Come testimoniano gli atti, infatti - aggiunge ancora Di Cocco -, la Regione Lazio non fa riferimento alcuno a concorsi finanziari per spese di miglioramento del trasporto pubblico locale. Il riconoscimento delle maggiori risorse, la cui liquidazione consegue alla necessaria istruttoria di legge, costituisce di fatto circostanza di variante al contratto principale che necessita di specifica apposita preliminare istruttoria. In buona sostanza, quindi, si tratta contributi che possono essere riconosciuti se trovano una giustificazione nei maggiori costi di gestione sostenuti e non per il semplice motivo che sono stati iscritti a bilancio”.

L’asseossre spiega poi ancora come io Comune e la Csc abbiano attivo tavoli di trattativa “in cui sono intervenuti il Cersites - Centro di studi del settore dell’Università La Sapienza - e la Commissione conciliativa attivata ai sensi del contratto di appalto, per arrivare all’individuazione e quantificazione di tali maggiori costi e allo strumento negoziale attraverso il quale introdurre tali costi nel contratto in essere. L’istruttoria risulta conclusa e in attesa del parere previsto dall’art. 208 del codice dei contratti. Parere necessario, unico strumento in grado di metterebbe al sicuro l'ente e quindi i cittadini rispetto ad eventuali futuri contenziosi, allontanando di fatto un ‘Atral 2’ che ha portato in passato il Comune di Latina a sborsare milioni di euro a favore dell’ex gestore per gravi inadempienze”.

“Occorre infine ricordare - ha poi concluso Di Cocco - che la gestione del personale, oneri finanziari inclusi, è a totale carico del soggetto gestore così come disciplinato dal contratto in essere e, su questo, l’amministrazione comunale non ha nessuna responsabilità”.