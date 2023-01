Trasporti, dalla Regione Lazio un milione di euro per il Comune di Latina

Un milione di euro per il Tpl dalla Regione e aumento del contributo chilometrico: queste le due buone notizie sul fronte trasporti per la città di Latina. A riferire della misura del contributo regionale per il trasporto pubblico locale nella legge di stabilità, dell’anno 2022, della Regione è l’ex assessore al ramo Dario Bellini.

Si tratta appunto di un milione di euro che saranno immediatamente erogati nelle casse del Comune del capoluogo. “È un grande risultato – commenta Bellini – sia per gli utenti del trasporto pubblico che per i lavoratori del servizio che operano su Latina. Il crollo delle vendite dei biglietti dovuto dalla crisi pandemica, infatti, ha visto in questo tempo la disapplicazione dell’accordo salariale di secondo livello per i lavoratori. Con questa misura ed il ritorno al numero di passeggeri sui livelli pre-pademia, si può con positività tornare al tavolo di concertazione tra le parti”.

A questa, si aggiunge poi anche un’altra importante notizia: “Finalmente riceveremo un contributo chilometrico all’altezza di una città di 120mila abitanti. Per fare un esempio: Rieti, che conta circa 40mila abitanti, riceve un contributo chilometrico 3 volte superiore a quello della nostra città. Con il prossimo gestore Latina passerà da un contributo di 25 euro per abitante ad uno di 32,9 euro. Un incremento considerevole che renderà il servizio decisamente più adeguato. Ringraziamo di nuovo l’ente regionale, in particolar modo il Vicepresidente Leodori. Una sinergia che risolve anche l’annosa questione del deposito degli autobus e per la quale va ringraziata anche la società regionale Cotral per la condivisione con il gestore CSC del deposito di Via Ofanto. Una soluzione ben più idonea, anche logisticamente, rispetto al deposito della Chiesuola”.

In conclusione un’altra buona notizia, “legata alle risultanze scaturite dalla chiusura dei lavori della Commissione Conciliativa tra Comune ed Azienda di Trasporti Csc. Molte erano le contestazioni legate al contratto sollevate dal gestore che, grazie a questo importante strumento giuridico, si sono risolte in buonissima parte in favore del Comune di Latina. Segno evidente anche qui - conclude Bellini - del buon lavoro svolto in questi anni dai Rup e dirigenti che si sono succeduti alla guida del servizio”.