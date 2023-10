Trasporto pubblico locale, dalla Regione un milione di euro per Latina

Fondi regionali in arrivo, per un milione di euro, per il potenziamento del trasporto pubblico di Latina. L’annuncio è stato dato nelle scorse ore dal consigliere della Lega alla Pisana, e presidente della commissione Lavoro, Orlando Angelo Tripodi.

Una buona notizia per l’amministrazione della città capoluogo. “Sono molto felice di annunciare che al Comune di Latina la Regione Lazio ha assegnato un milione di euro a titolo di ulteriore concorso finanziario, come previsto dalla legge regionale n. 30/98, agli oneri del relativo servizio di Tpl per l’anno 2023. La legge fa riferimento ai fondi destinati per i servizi pubblici di trasporto di persone e merci.

Una grande opportunità per Latina, e tutto il territorio - commenta Tripodi -. Per trasporto pubblico si intende l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lacuali, fluviali e aerei, che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite. Una mobilità intelligente ed efficace può trasformare il volto di questo Comune e della provincia, comprese le isole”.

“Lo dico da tempo - conclude poi Tripodi -, Latina merita di uscire dall'isolamento, è la mia battaglia per i cittadini e per l'economia di Latina, e incrementare la.mobilità interna è già un primo passo”.