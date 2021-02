Trasporto pubblico, i 12 autobus turistici integrativi disponibili per altri 4 mesi

Lo spiega l’assessore Bellini: nei giorni scorsi il beneplacito dall’Astral per la fornitura fino al 30 giugno dei mezzi che metteranno a disposizione 1.100 km al giorno in più da inserire nell’organizzazione del servizio

“Il potenziamento della rete del trasporto pubblico locale con gli autobus turistici di Astral rimarrà effettivo per altri 4 mesi”. A darne notizia l’assessore a Traposrti e Mobilità del Comune di Latina Dario Bellini dopo che nei giorni scorsi è stato ottenuto il beneplacito dall’Astral per la fornitura fino al 30 giugno prossimo dei 12 autobus turistici che metteranno a disposizione 1.100 km al giorno in più da inserire nell’organizzazione del servizio.

“Mediamente, ogni giorno, questi mezzi aggiuntivi trasportano circa 300 persone, segno evidente che il potenziamento era un’operazione necessaria anche per coprire la doppia entrata e uscita dei ragazzi che frequentano le scuole superiori - ha aggiunto l’assessore -. Un lavoro frutto del coordinamento tra istituzioni e colgo l’occasione per ringraziare la Regione Lazio e il Prefetto di Latina, Maurizio Falco, per la sensibilità e la disponibilità mostrata di fronte al delicato tema dei trasporti.

Ricordiamo a tutti i cittadini - ha concluso Bellini - che utilizzano gli autobus turistici integrativi di munirsi sempre del titolo di viaggio valido in quanto anche su questi mezzi vengono effettuati i controlli di rito”.