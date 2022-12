Treni, raddoppio della tratta Aprilia-Campoleone: via libera dalla Regione Lazio

Via libera dalla Regione Lazio al raddoppio ferroviario della tratta Aprilia-Campoleone. A darne notizia l’Amministrazione comunale di Aprilia che ha accolto con favore il recente disco verde della Giunta regionale che con una delibera del 30 novembre ha dato il via al potenziamento della tratta.

Il raddoppio, che è stato inserito nel Piano Industriale per il 2022-2031 del gruppo Fsi, nello specifico interesserà circa 6 km con l'adeguamento degli apparati di gestione della circolazione e dei sistemi di informazione al pubblico.

“Siamo soddisfatti di vedere accolte le richieste di intervento effettuate nel recente passato dall’amministrazione comunale - ha commentato il sindaco di Aprilia Antonio Terra -. Una notizia positiva per i nostri pendolari che porterà all'incremento della capacità della linea in termini di prestazioni, regolarità di esercizio e riduzione dei tempi di percorrenza. Si tratta di un intervento importante per il nostro territorio che arricchisce la città di Aprilia e che renderà le nostre infrastrutture ferroviarie più sostenibili ed accessibili agevolando gli spostamenti sia verso la Capitale che verso il litorale”.