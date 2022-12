Treni, raddoppio della linea Campoleone-Aprilia: bando di gara di 51 milioni di euro

Ulteriore passo in avanti per il raddoppio della linea Campoleone-Aprilia: nelle scorse ore, infatti, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori delle opere civili per l’infrastruttura

La gara ha un valore di oltre 51 milioni di euro finanziati anche con i fondi del Pnrr e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. Il progetto complessivo, che è stato inserito nel Piano Industriale per il 2022-2031 del gruppo Fsi, viene spiegato in una nota di Rfi, "prevede il raddoppio della linea di circa 6 chilometri tra Campoleone e Aprilia, la realizzazione e la velocizzazione dei Piani Regolatori Generali nelle stazioni di Campoleone ed Aprilia e l’adeguamento degli apparati che regolano la circolazione ferroviaria e dei sistemi di informazione al pubblico”.

La nuova opera consentirà di incrementare la quantità dei treni sulla tratta, di ridurre i tempi di percorrenza e di avere una maggiore regolarità del servizio e una migliore accessibilità per i viaggiatori.