Bruno Creo nominato Commissario Udc del comune di Latina

Bruno Creo ha ricevuto dal commissario provinciale di Latina Mario Tortorelli, in accordo con il segretario nazionale Lorenzo Cesa, l'incarico di commissario dell'Udc del comune di Latina.

Creo era stato consigliere comunale dal 1997 al 2007, presidente della commissione Turismo e successivamentedella della commissione Commercio, consigliere provinciale dal 2004 al 2009, dove ha ricoperto l'incarico di presidente della commissione Agricoltura, e poi assessore del Comune di Latina con delega alla Cultura; responsabile segreteria dell’assessorato all’Istruzione della Regione Lazio dal 2010 al 2012 e consigliere comunale indipendente da gennaio a giugno 2015. "L'esperienza e le capacità maturate da Bruno Creo in tutti questi anni di attività politica - si legge in una nota dell'Udc - rendono il partito certo del prezioso contributo che potrà dare per la sua crescita a Latina. Già al lavoro nell’interesse della città e dei cittadini, il commissario Udc di Latina appena incaricato farà affidamento su trasparenza ed efficacia per far si che la politica tornitra la gente e sia al servizio della gente".