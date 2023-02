Udc festeggia il risultato delle elezioni regionali e scalda i motori per le comunali di maggio

C’erano anche gli esponenti dell’Udc della provincia di Latina a Roma per festeggiare il risultato delle ultime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. La delegazione che ha raggiunto il Marriott Park Hotel era composta dal commissario provinciale Mario Tortorelli e dai candidati alle ultime regionali insieme anche ad amici, simpatizzanti e fedelissimi del partito.

Alla presenza del segretario nazionale, l’onorevole Lorenzo Cesa, del segretario regionale, l’onorevole Antonio Saccone, nonché degli onorevoli Marco Di Stefano e Gianfranco Rotondi, l’Udc Latina ha partecipato alle celebrazioni per i risultati del voto del 12 e 13 febbraio che ha permesso l'elezione in Consiglio regionale di Nazzareno Neri grazie ai 13.672 voti di Roma, ma soprattutto agli 11.311 di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti, i quali hanno dato un contributo decisivo come quelli della provincia di Roma.

“Se è vero che da soli siamo una goccia, insieme siamo un oceano” ha ricordato nel suo intervento il Commissario Provinciale di Latina Mario Tortorelli: “25.000 volte grazie a tutti coloro che alle urne hanno scelto lo scudo crociato. Sono certo che Francesco Rocca amministrerà la Regione Lazio con verità, giustizia, solidarietà e libertà. A lui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro: durante la campagna elettorale si è dimostrato particolarmente vicino e attento alle esigenze della provincia di Latina e per questo lo ringrazio dal profondo del mio cuore; sono certo che, anche all’interno della giunta regionale, ci concederà la giusta visibilità. È questa la strada giusta da percorrere: insieme rilanciamo la nostra provincia, il nostro territorio e tutta la regione”.

Il prossimo appuntamento, per l’Udc di Latina, ora, è quello delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio che vedranno tornare alle urne anche grandi città come quelle di Terracina, Aprilia e soprattutto Latina. E proprio con l’attenzione rivolta al voto nel capoluogo che nei giorni il commissario del partito di Latina aveva rivolto un appello alla coalizione di centrodestra. “Prima ancora di scegliere il nome di un candidato sindaco di centrodestra che possa concorrere ad amministrare il nostro Comune - aveva detto Creo -, l’Udc Latina è fermamente convinto che sia necessario confrontarsi per stilare un programma condiviso da tutti i partiti della coalizione per il rilancio culturale, sociale, economico e turistico della città”.