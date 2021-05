Urban Center, a Latina un nuovo strumento partecipativo per i cittadini

Il voto in commissione Governo del Territorio fa da apripista all’approvazione definitiva in Consiglio comunale

“Con il voto favorevole al riconoscimento dello statuto della Casa della città e del territorio – Laboratorio urbano per la partecipazione civica, il Comune di Latina si dota ufficialmente di uno importante strumento partecipativo di governo del territorio al quale possono partecipare tutti i cittadini”: così in una nota Latina Bene Comune che annuncia l’entrata a regime dell’Urban Center, “uno degli aspetti sui quali negli anni di questa consiliatura, la maggioranza di governo aveva contato maggiormente di poter realizzare”. Il voto di oggi in commissione Governo del Territorio fa da apripista all’approvazione definitiva in Consiglio comunale.

“Latina - prosegue Lbc - può vantare una cittadinanza attenta, consapevole e partecipe. Una caratteristica, quest’ultima, che vuole essere ancor meglio messa a sistema con questo strumento, spingendola a coprogettare la città con l’amministrazione comunale in un rapporto che è integrato. Un esempio? Il progetto ‘Officine di città’ ha già dato un gran risultato che è quello di consegnare, a breve, ben cinque immobili comunali al loro quartiere, attraverso un patto di collaborazione complesso che vedrà l’utilizzo degli spazi ed assegnazioni per servizi di volontariato per potenziare l’identità e il senso della comunità. Le cinque case di quartiere, inoltre, non resteranno “isolate” nei propri quartieri, ma entreranno in rete fra loro, mettendo a punto quindi nuovi ed ulteriori percorsi di confronto e di coprogettazione.

Quella dell’Urban Center - conclude il movimento - è una ulteriore possibilità partecipativa per i cittadini; molte delle grandi città italiane ne hanno uno, e Latina entra di diritto in questo ambito già con tanti progetti avviati ed ora anche con questo nuovo strumento. Fondamenta sempre più solide per una collaborazione tra amministrazione e cittadini che si fa sempre più stretta e reciproca”.