Palestre ad uso gratuito, FdI: “Dal Consiglio un sostegno concreto alle associazioni”

E’ stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Latina la mozione presentata da Fratelli d’Italia che he chiedeva la concessione gratuita delle palestre scolastiche alle associazioni sportive fino a giugno 2022, o dove non fosse possibile, a valutare un provvedimento alternativo a sostegno delle Asd.

E soddisfazione è stata espressa dall’intero gruppo consiliare. “Tutto il Consiglio è stato d’accordo sulla necessità di dare un aiuto alle associazioni sportive che sono stremate dopo due anni di pandemia in cui hanno dovuto affrontare chiusure, restrizioni, spese su spese per adeguarsi ai protocolli anti-covid, e da ultimo un calo delle iscrizioni causato dal Super Green Pass che impedisce l’accesso alle palestre ai non vaccinati” hanno commentato la capogruppo di Fratelli d’Italia Latina Matilde Celentano e i consiglieri comunali Gianluca Di Cocco, Andrea Chiarato, Gianfranco Antonnicola e Patrizia Fanti.

“In questa situazione, pagare un canone per l’utilizzo degli impianti è spesso difficile se non impossibile, ma la città non può certo permettersi di fare a meno delle ASD per il ruolo sociale che continuano a svolgere. Lo sport di cui si fanno promotrici infatti è uno strumento educativo, pedagogico, inclusivo, oltre che veicolo di salute e benessere per bambini, adolescenti e ragazzi. Con la nostra mozione tutto il Consiglio comunale impegna l’Amministrazione ad intervenire, se non con l’uso gratuito delle strutture, con un provvedimento concreto a sostegno delle associazioni sportive. In altre città d’Italia addirittura sono i Comuni che erogano contributi per le ASD. Latina non sia da meno” concludono i consiglieri di Fratelli d’Italia.