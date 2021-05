Palestre e spazi aperti in uso alle associazioni sportive: ok al Regolamento in Provincia

“La Provincia in questo modo – commenta il presidente Carlo Medici – garantisce a tutti uguale diritto all’utilizzo di palestre e spazi equiparabili di nostra competenza ribadendo così il valore sociale ed etico dello sport accessibile a tutti”. Ora il testo sarà sottoposto all’ approvazione del Consiglio provinciale nella prossima seduta.

Il Regolamento riguarda complessivamente una cinquantina di palestre degli istituti superiori di tutta la provincia e anche le aree esterne ad essi con funzione sportiva: le norme prevedono che, in sintonia con le esigenze e le attività scolastiche, questi possono essere concessi a società sportive di ogni genere. “Questo nuovo Regolamento – concludono Cardillo e Coscione – consente all’ente di fornire a coloro che organizzano e praticano attività sportive gli spazi necessari affiancando in questo settore i singoli Comuni”.

E’ stato approvato dalle Commissioni Pubblica istruzione e Statuto e Regolamento della Provincia di Latina, riunite in seduta congiunta, il nuovo Regolamento per l’utilizzo delle palestre.