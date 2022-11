Dalla Regione nuovi fondi per valorizzare i prodotti "Made in Lazio"

Finanziamenti per il “Made in Lazio”, in particolare per il latte. La regione Lazio ha approvato due delibere con la quale si stanziano oltre 300mila euro per promuovere e valorizzare i produttori di latte alimentare e, più in generale, valorizzare il tema della cultura del cibo. "Un impegno che avevamo stretto con tutti i soggetti interessati con un triplice approccio: istituzionale, di valorizzazione del ruolo dei produttori di latte alimentare in chiave territoriale e ambientale, nella relazione città-campagna" ha affermato, in una nota, l'assessora agricoltura, foreste, promozione della filiera e della cultura del cibo, pari opportunità della regione Lazio, Enrica Onorati.

Nel Lazio agricoltura settore d'eccellenza

I dati parlano chiaro. L’agricoltura rappresenta, per il Lazio, un settore economico di importanza cruciale. Come spiegava il report del 2021 di Lazio Crea, nel Lazio, le coltivazioni occupano il 44% del territorio regionale (42% la media italiana) e rappresentano il 6% delle coltivazioni agricole nazionali e il 36,9% di quelle del Centro Italia. Ci sono tantissimi prodotti di eccellenza, conosciuti in tutto il mondo, molti dei quali hanno bisogno di essere protetti e tutelati, sia dai cambiamenti climatici che dalla criminalità. Un aiuto, negli ultimi mesi, è stato dato anche al settore ittico per fronteggiare i rincari dell’energia, un problema purtroppo comune a tutti i settore produttivi della regione. La regione sta cercando anche di internazionalizzare i prodotti tipici, in particolare il vino.

Made In Lazio

Nello specifico, sono 180mila euro i fondi stanziati, che si aggiungono a 120mila euro precedentemente affidati a Lazio Innova per una campagna di comunicazione sul latte fresco bovino di qualità del Lazio. “Abbiamo ben presente il ruolo strategico della zootecnia come presidio ambientale e sociale del territorio regionale e inoltre di coinvolgimento attivo della intera filiera e, infine, di valorizzazione, della filiera corta e del prodotto a chilometro zero – ha affermato Onorati - ci sono infine 129 e 500mila euro affidati a Lazio Crea per azioni di promozione, comunicazione e valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali del Lazio, al fine di creare una maggiore consapevolezza e conoscenza nei consumatori, destinatari finali di quel che non è solo “cibo” da mangiare, ma anche e soprattutto valore di un territorio, sua storia e cultura da far vivere e tramandare”.