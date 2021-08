Il presidente Sergio Mattarella a Ventotene per aprire il Seminario sul federalismo

Visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Ventotene. L'appuntamento è in programma il 29 agosto prossimo, quando il presidente aprirà i lavori della quarantesima edizione del seminario federalista europeo organizzato dall'Istituto Altiero Spinelli. "Il federalismo in Europa e nel mondo" è il titolo del ciclo di incontri che si terranno sull'isola dal 29 agosto al 3 settembre. Mattarella in particolare parteciperà al seminario "Dall’Unione Monetaria agli Stati Uniti d’Europa".

Una visita, quella della più alta carica dello Stato, che cade quest'anno in un'occasione particolare: gli 80 anni dal Manifesto di Ventotene, il documento scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi durante i loro anni di confino sull'isola, che ha dato vita all'idea di Europa.

I dettagli del programma della visita non sono stati ancora resi noti in via ufficiale, ma già fervono i preparativi per l'importante avvenimento.