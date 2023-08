Verde, Acqualatina e rifiuti, Lbc: “L’amministrazione dov’è? Convocare subito le commissioni”

Verde pubblico, Acqualatina e rifiuti: queste le priorità su cui secondo Lbc è chiama a intervenire l’amministrazione. “Le attuali condizioni della città, dal punto di vista della cura del verde e del mancato diserbo dei marciapiedi e di operazioni di spazzamento e di controllo del territorio contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti lasciano molto a desiderare - commentano i consiglieri Dario Bellini e Loretta Isotton attraverso una nota -. Le operazioni di sfalcio, avviate a giugno, sono andate avanti a macchia di leopardo e spesso senza un criterio e in alcuni casi si sono poi completamente fermate per intere settimane, come nel caso dei popolosi quartieri di Q4-Q5. E fermo è anche il diserbo. Una città sporca e poco decorosa, di cui a questo punto chiediamo conto alla nuova maggioranza per capire cosa sta succedendo e come si sta procedendo. Pur comprendendo le difficoltà iniziali, ci sembra corretto che i cittadini abbiano delle risposte perché la mancata cura diventa eclatante”.

“A più riprese – spiegano i due esponenti di Latina Bene Comune - abbiamo chiesto di convocare alcune commissioni, tra cui la commissione Ambiente anche sulla vicenda che riguarda Acqualatina o l’azienda Speciale Abc e i continui disservizi subiti dalla popolazione. Il presidente per ragioni personali non ha potuto convocare e non mettiamo in discussione questo, ma c’è un vicepresidente che può svolgere le stesse funzioni e che sarebbe tenuto a convocare la commissione anche perché gli argomenti da trattare sono urgenti e importanti. La maggioranza preferisce invece evidentemente andare in ferie piuttosto che affrontare i problemi reali. Eppure non sono mancate le convocazioni con procedura d’urgenza nelle quali abbiamo ascoltato le relazioni degli assessori sul loro primo mese di attività – proseguono i consiglieri di Lbc - Ma non vengono ancora convocate le importanti e davvero urgenti commissioni su Acqualatina, Abc, cura del verde nonostante i disservizi rappresentino un’emergenza che riguarda tutti. Due pesi e due misure dunque, che denotano una strumentalizzazione da parte della maggioranza che a fasi alterne decide se convocare o meno le commissioni in urgenza”.

Intanto nella giornata di oggi è convocata la seduta del question time sull’interrogazione urgente presentata dalla consigliera Floriana Coletta al presidente del Consiglio comunale Tiero. Il tema è quello della raccolta dei rifiuti, in una delicata fase di passaggio dal vecchio metodo di raccolta al porta a porta, che ad oggi coinvolge il 90% del territorio comunale con l’esclusione del centro e con conseguenti problemi di trasmigrazione dei rifiuti e aumento dei cassonetti stradali. La consigliera di Lbc chiede conto del ritardo nella partenza nell’attività di monitoraggio da parte delle 36 Guardie ambientali, che avevano giurato nell’aula consiliare lo scorso febbraio ma non sono mai entrate in funzione.