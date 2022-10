Viabilità, sicurezza e decoro nella zona dell’ex Svar: l’appello del M5S al commissario Valente

Interventi finalizzati al miglioramento della viabilità, della sicurezza e del decoro nella zona tra l’ex Svar e la scuola di via Po a Latina. Ad accendere i riflettori sulla situazione nell’area è il Movimento 5 Stelle che già il 10 ottobre scorso attraverso il suo portavoce, ed ex consigliere comunale, Gianluca Bono aveva segnalato sia allo stesso commissario, e per conoscenza a diversi servizi comunali nonché alla dirigente scolastica dell'I.C. Emma Castelnuovo, “l'urgenza di un intervento di decoro urbano e ripristino della segnaletica stradale orizzontale, insieme alla necessità di ulteriori altre opere manutentive, nei pressi del plesso di via Po”.

“Nello specifico -spiegano dal gruppo del M5S -, abbiamo indicato la presenza delle barriere architettoniche che da anni rendono difficoltoso o impossibile il passaggio pedonale, in particolare di persone con problemi di deambulazione e di genitori con passeggino. Ad aggravare la situazione, la vegetazione infestante lungo la recinzione del rudere che, invadendo gli adiacenti marciapiedi, rende rischioso il già travagliato percorso di studenti e passanti. Abbiamo chiesto altresì di valutare la possibilità di far rimuovere un pilone della rete telefonica, affiancato perfino da una centralina dell’Adsl, che rende impossibile il passaggio pedonale su uno dei due già angusti marciapiedi lungo la via che conduce alla scuola”.

Lo scorso 19 ottobre “abbiamo rilevato un primo intervento dell’Amministrazione, anche se limitato al taglio dei rovi; tale operazione non ha incluso infatti l’eliminazione dei rami che ostacolano il passaggio pedonale poiché a ridosso di una cartellonistica pubblicitaria che riduce lo spazio del marciapiede di via Persicara (lato ex Svar). Auspichiamo che, in tempi accettabili, l’Amministrazione commissariale possa trovare una soluzione anche alle altre problematiche segnalate e, in particolare, a quanto partecipato dal già consigliere comunale Gianluca Bono con l’interrogazione del 10 febbraio nella quale si chiedeva per ragioni di prevenzione e contrasto alla criminalità, la demolizione delle strutture diroccate ancora presenti all’interno dell’ex complesso industriale Svar in grado di fornire copertura ad eventuali attività illegali e la possibilità di bonificare l’area da rifiuti di vario genere, per contrastare la proliferazione di ratti, rovi che ostruiscono il passaggio pedonale, in particolare sugli adiacenti marciapiedi di via Persicara e via Po e sterpaglie e cespugli, presenti soprattutto sul versante di via Romagnoli, al fine di restituire decoro alle aiuole presenti”.