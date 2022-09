VIDEO | Dimissioni in blocco, i consiglieri di centrodestra e Muzio lasciano lo studio del notaio

Sono circa le 19.20 di mercoledì 28 settembre quando uno dietro l’altro i consiglieri della coalizione di centrodestra e Annalisa Muzio di Fare Latina lasciano lo studio del notaio a due passi dal palazzo municipale nel capoluogo dopo aver firmato le proprie dimissioni.

Meno di un’ora prima in Aula c’era stata la convalida degli eletti nel corso del primo Consiglio comunale dopo il voto del 4 settembre a Latina. La firma delle dimissioni da parte dei 20 consiglieri sancisce la fine dell’Amministrazione guidata dal sindaco Damiano Coletta. Nelle immagini i consiglieri di centrodestra e Annalisa Muzio che lasciano lo studio del notaio dopo la firma e che intorno alle 18.40 avevano chiesto una sospensione di 10 minuti del Consiglio; in Aula non hanno più fatto ritorno.

Copyright 2022 Citynews