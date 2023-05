VIDEO | Elezioni 2023: Schlein in campo per Coletta: “Qui a Latina un buon esempio di coalizione larga e articolata”

La segretaria del Pd nel capoluogo per sostenere la candidatura di Coletta a sindaco della città: “Per me era importante esserci; ci teniamo molto a confermare Damiano perché possa continuare a fare bene da sindaco”

“Sono felicissima di essere qui a supportare insieme a tutto il Partito Democratico questa corsa per il futuro di Latina accanto a un amministratore che ho il piacere di conoscere e di stimare da molto tempo come Damiano Coletta che ha segnato con una postura etica l’amministrazione battendosi sempre per la giustizia sociale, il rispetto della legalità e della trasparenza, per cercare di non lasciare indietro nessuno in questa comunità”. Queste le prime parole di Elly Schlein che ieri è arrivata a Latina per sostenere Damiano Coletta candidato sindaco della coalizione progressista alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio.

Una coalizione composta da Latina Bene Comune, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Per Latina 2032.

“Per me è un grande piacere essere qui per contribuire a questa sfida, farlo con grande convinzione a supporto di Damiano con tutte le candidate e tutti i candidati del Partito Democratico. Siamo molto felici che abbia saputo riunire intorno a sé e alla sua competenza una colazione larga e articolata ricca di spunti importati e un programma condiviso. E’ un buon esempio che stiamo mettendo in campo qui a Latina - ha detto ancora Schlein ai cronisti prima di entrare in una sala del Supercinema gremita. Per me era importante esserci; ci teniamo molto a confermare Damiano perché possa continuare a fare bene da sindaco”.

Copyright 2023 Citynews