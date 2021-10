VIDEO | Ballottaggio a Latina, Coletta confermato sindaco. Le sue prime parole in Comune

Festa grande in centro per la vittoria del primo cittadino uscente al ballottaggio contro Vincenzo Zaccheo: “Sono emozionato e questa riconferma ha un valore immenso per tutta la città”

Damiano Coletta confermato sindaco di Latina. Ma ancora il dato definitivo (due sezioni su 116), ma il primo cittadino uscente e candidato del centrosinistra è certo della vittoria al ballottaggio su Vincenzo Zaccheo, candidato del centrodestra che aveva sfiorato la vittoria al prio turno con il 48,3% delle preferenze.

Quando sono state scrutinate 114 sezioni, Coletta ha superato il 55% dei voti ottenendo una vittoria forse difficilmente pronosticabile alla vigilia. Intorno alle 17 è esplosa la festa in centro con Damiano Coletta che ha pronunciato le sue prime parole uscendo dal Comune tra la commozione e gli applausi dei suoi sostenitori.

“Grazie Latina – ha detto parlando con i giornalisti -. I cittadini hanno scelto la persona che in questi cinque anni ha pensato ad amministrare in funzione del bene comune. E questo ballottaggio è la dimostrazione che è tutta un’altra storia” ha aggiunto facendo riferimento al risultato del primo turno. Latina ridsndomi ancora fiducia ha scelto una linea di indirizzo basata su valori come l’onestà equità partecipazione. Adesso c’è bisogno delle migliori fore della città oerchè ci attende una fase di sviluppo. Sono emozionato e questa riconferma ha un valore immenso per tutta la città”

Copyright 2021 Citynews