VIDEO | Elezioni politiche 2022: Carlo Calenda a Latina presenta i candidati del Terzo Polo

Ha fatto tappa anche a Latina Carlo Calenda che in queste settimane di campagna elettorale sta girando l’Italia in vista delle consultazioni politiche. L’incontro che si è tenuto in piazza del Popolo nella sera di mercoledì 14 settembre ha offerto anche l’occasione per presentare i candidati territoriali.

Sul palco oltre al leader del Terzo Polo Azione-Italia Viva si sono infatti alternati i candidati che aspirano a rappresentare i cittadini di Latina nel prossimo Parlamento che si formerà dopo il voto del 25 settembre. A partire da Valentina Grippo, portavoce nazionale di Azione e candidata prima della lista al plurinominale alla Camera nel collegio Lazio 2 – P02 (che comprende le province di Latina e Frosinone), Mario Raffaeli, candidato al plurinominale alla Camera nello stesso collegio, Tiziano Lauri, candidato all'uninominale alla Camera nel collegio Lazio 2– U03 Latina (che comprende parte della provincia pontina); insieme a loro anche Elisa Venturo candidata all'uninominale alla Camera nel collegio Lazio 2– U05 Terracina (che comprende la restante parte della provincia pontina e parte di quella di Frosinone) e Adamo Pantano, candidato all'uninominale al Senato nel collegio Lazio – U06 Latina (che comprende le province di Latina e Frosinone).

“I candidati che abbiamo qui non sono i candidati che vengono messi perché sono fedeli al leader o sono alla 17esima ricandidatura, ma sono persone che apportano qualcosa alla politica, cioè la competenza in forma specifica. Il senso della politica è presentare questo tipo di persone e poi sta a noi premiarle”.

