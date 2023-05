VIDEO | I neo sindaci pontini a confronto con il prefetto Falco

A una settimana esatta dal voto delle amministrative il prefetto di Latina Maurizio Falco ha voluto incontrare i sindaci neo eletti: Matilde Celentano, (Latina), Fabrizio Giannetti (Terracina), Carla Amici (Roccagorga), Gianni Carroccia, (Sonnino), Tommaso Grossi (Campodimele), Giovanbattista Onori, (Bassiano) e Fernando Magnafico (Lenola).

Nel corso del confronto si è discusso delle questioni che vanno affrontate subito, dai progetti del Pnrr al controllo del territorio sia in chiave di sicurezza pubblica che di prevenzione del dissesto ideologico. Un vertice, come ha spiegato il prefetto Falco, che ha fatto emergere chiara anche la necessità di fare rete e di operare in sinergia tra gli stessi Comuni e con la Prefettura di Latina.

Copyright 2023 Citynews