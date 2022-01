VIDEO | Remigio Coco nuovo assessore all’urbanistica: “Mi metto al servizio della città”

Remigio Coco, per 21 anni presidente dell’Ordine degli Architetti, è il nuovo assessore all’Urbanistica del Comune di Latina. La presentazione questa mattina nel corso di una conferenza stampa con il sindaco Damiano Coletta.

“Credo che per ognuno di noi si sia un tempo per mettersi a disposizione della propria città” ha detto l’architetto Coco per spiegare le ragioni che lo hanno spinto ad accettare un incarico molto delicato. “L’ho fatto per tanti anni presso l’Ordine degli architetti e ora spero di riuscire a dare un contributo anche come assessore”.

Quali le criticità? “Le criticità le conosciamo un po' tutti partendo dai piani annullati”. Poi il tema degli uffici “da riorganizzare. In alcuni settori c’è poco personale e va riequilibrato il carico di lavoro negli uffici stessi”.

