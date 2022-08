VIDEO | Roma-Latina, Zingaretti sul nuovo progetto: “Ci credevano in pochi e invece ce l’abbiamo fatta”

Le parole del presidente della Regione dopo la firma dell’accordo in Prefettura con il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini: “L’opera era finita su un binario morto e ora riprende in forma nuova"

“Ci credevano in pochi, invece ce l’abbiamo fatta grazie alla collaborazione del Ministero dell’Infrastrutture, della Regione e di Astral”: con queste parole il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha commentato la firma di questa mattina in Prefettura con il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Enrico Giovannini, dell’accordo di aggiornamento del Corridoio Intermodale Roma-Latina.

“L’opera era finita su un binario morto e ora riprende in forma nuova con molta più attenzione all’ambiente, con un minore uso di suolo e con una “smart road”, una strada intelligente collegata con la rete, e molto più green. Purtroppo è iscritta nell’elenco delle grandi opere segnate dalle battaglie giudiziarie e dalle burocrazia e c’era il rischio che non si facesse nulla; invece grazie a questa nuova collaborazione si riparte. La Roma-Latina con la Cisterna-Valmontone aiuteranno il lavoro, la qualità della vita, gli investimenti e rilancerà la vocazione turistica ed è quello che ci è sempre stato chiesto ed era difficile realizzare. Oggi è una bella giornata e si può dire ai cittadini che non si deve mai perdere la speranza e ora andiamo avanti.

Copyright 2022 Citynews