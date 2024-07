Videosorveglianza urbana, la proposta del consigliere Valletta: "Troppi episodi di violenza e bullismo"

Il consigliere comunale e capogruppo della Lega, Vincenzo Valletta, chiede maggiore sicurezza a Latina dopo quanto accaduto nei giorni scorsi in Piazza del Comune ai danni degli organizzatori della manifestazione sportiva “Basket in Piazza”, con il furto dell'attrezzatura.



“Sul fronte della sicurezza in città dobbiamo necessariamente dare un ulteriore colpo di reni e implementare ogni attività utile ad arginare e prevenire fenomeni di degrado e microcriminalità. L’Amministrazione comunale ha già dato segni importanti al riguardo e sono felice che abbia potuto accogliere la mia mozione dello scorso aprile, con la quale ho chiesto l’istituzione di un presidio fisso della Polizia locale nel centro nel fine settimana" comincia la lettera di Valletta. "Lo stesso Sindaco è in costante contatto con la Prefettura per monitorare la situazione e, laddove necessario, predisporre i dovuti provvedimenti. Ma occorre fare di più con una pianificazione mirata, rafforzando il dialogo con la questura di Latina e di tutte le forze dell’ordine presenti in città, e non da meno reperendo finanziamenti dagli enti sovraordinati" spiega il consigliere comunale.

Più nel dettaglio, secondo il politico della Lega bisognerebbe partecipare "al bando regionale ‘Sicurezza in Comune’, con scadenza il 6 settembre, finalizzato alla promozione di interventi tesi a favorire l’installazione di sistemi di videosorveglianza, prevenire e contrastare fenomeni di inciviltà urbana, di degrado e di criminalità diffusa e predatoria, recuperando e migliorando la qualità degli spazi pubblici. Nella fattispecie ho richiesto che venga predisposto un progetto per dotare il centro storico di un sistema di videosorveglianza urbana, cosa finora mai prevista da nessuna Amministrazione, in netta controtendenza con il resto delle città italiane".

A detta di Valletta "è indispensabile dotare il centro di una simile vigilanza, anche alla luce dei fatti di violenza e bullismo avvenuti nei mesi scorsi ai danni di giovani della nostra città, oltreché per prevenire fenomeni di vandalismo e spaccio che ultimamente si verificano con sempre maggiore intensità in piazza del Popolo e nelle vie limitrofe".