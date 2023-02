Il sottosegretario alla Giustizia Delmastro in visita al carcere di Latina

Annunciata nei giorni scorsi c’è stata oggi, mercoledì 8 febbraio, la visita da parte del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove al carcere di Latina. Accompagnato dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, il senatore Nicola Calandrini, e dalla deputata Sara Kelany, l’esponente del Governo di Giorgia Meloni è arrivato questa mattina prima delle 9.30 presso la casa circondariale di via Aspromonte.

Nel corso della visita la delegazione ha incontrato anche il direttore del carcere e il capo della polizia penitenziaria. Al termine, una volta lasciata la struttura, presso la sede della federazione provinciale del partito c’è stato un incontro con i vertici di Fratelli d'Italia iniziato con oltre un’ora di ritardo rispetto all’orario prefissato a cui per questo parte della stamp ha deciso di non partecipare. Nel pomeriggio con una nota, quindi, i vertici di Fratelli d’Italia hanno aggiornato sull’esito della visita di questa mattina nella casa circondariale nel corso della quale sono state affrontate le tematiche più importanti che da anni affliggono la struttura di via Aspromonte e con cui è stata data notizia che si stanno verificando tutte le possibilità per arrivare alla costruzione di un nuovo carcere adeguato a un territorio come quello del capoluogo.

Lo stesso sottosegretario alla Giustizia Del Mastro ha parlato di una nuova stagione di edilizia carceraria che preveda anche una collaborazione pubblico-privato con Latina che potrebbe rappresentare, in questo senso, un laboratorio. “E’ necessario cambiare la normativa ma non vedo perché non si possano prevedere accordi che consentano a imprenditori privati di convertire strutture commercialmente appetibili in cambio della costruzione di nuovi carceri nelle periferie, funzionali per detenuti e operatori”.