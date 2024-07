La provincia di Latina ha un nuovo prefetto: è Vittoria Ciaramella

E’ Vittoria Ciaramella il nuovo prefetto di Latina. La nomina è stata ufficializzata nella serata di ieri. Vittoria Ciaramella succede a Maurizio Falco che dopo quattro anni ha lasciato la provincia pontina per assumere l'incarico di commissario straordinario in materia di superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

La notizia è stata comunicata dopo che il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha deliberato le nomine e il movimento di prefetti in diverse provincie italiane.

Classe 1961 e originaria di Napoli, il prefetto Vittoria Ciaramella arriva nella provincia di Latina da quella di Cosenza dove si era insediata nell’agosto del 2021. E' iscritta all'ordine dei giornalisti della Regione Campania dal 2005 ed è stata insignita delle onorificenze di Cavaliere, di Ufficiale e di Commendatore al merito della Repubblica Italiana. Nel corso della sua carriera ha svolto diversi e prestigiosi incarichi fra cui quello di commissario prefettizio di diversi Comuni come quelli di Castello del Matese, Galluccio, Falciano del Massico, Alife, Mignano Monte Lungo, Portico di Caserta, Carinola, Cervino, Grazzanise (con il Consiglio comunale che al termine dell’incarico le ha conferito anche la cittadinanza onoraria), Roccamonfina, Orta di Atella, Piedimonte Matese; e di sub commissario prefettizio a Succivo, Marcianise, CastelVolturno e Caserta.

Ha fatto inoltre parte della commissione straordinaria presso il Comune di Grazzanise sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata, ed è stata presidente delle commissioni d’accesso presso i comuni di Villa Literno e Casapesenna. Dal febbraio 2018 al gennaio 2020 è stata trasferita alla Prefettura di Latina con l’incarico di viceprefetto vicario ed è stata anche presidente della sezione di Latin della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.