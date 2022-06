Voucher sociali, Comune: “Recuperati 303mila euro per liquidare 485 famiglie”

“Le 485 famiglie che erano state ammesse al beneficio economico dei voucher sociali per l’annualità 2021, ma che non erano state liquidate per esaurimento di fondi, riceveranno conferma in questi giorni, tramite il recapito telefonico fornito in sede di domanda, della disponibilità economica sulla loro tessera sanitaria per poter fare acquisti o pagare le utenze come previsto dall’Avviso pubblico al quale hanno risposto tra dicembre 2021 e gennaio 2022”.

La comunicazione arrivata nel pomeriggio di oggi dall'Amministrazione comunale che ha fatto sapere di aver recuperato 303mila euro per liquidare le 485 famiglie.

“Viste le numerose richieste pervenute – dichiara la vice sindaco e assessora al Welfare Francesca Pierleoni – abbiamo recuperato le somme necessarie, ben 303mila euro, per liquidare anche queste 485 famiglie individuando i fondi mancanti nelle economie verificatesi negli anni precedenti. Era indispensabile rispondere a tutti coloro che erano stati ammessi al beneficio economico ma che per esaurimento della somma stanziata, oltre 621mila euro, erano rimasti esclusi”.

Le ulteriori somme residue dedicate allo stesso scopo, anche queste rese disponibili nel bilancio 2022, saranno ridistribuite ai cittadini che risponderanno al prossimo bando con le stesse modalità del precedente avviso 2021, sempre online sul sito del Comune. “Stiamo valutando l’opportunità – conclude la vice sindaco Pierleoni – di dedicare i fondi del nuovo bando esclusivamente al pagamento delle utenze, visto il rincaro che i cittadini stanno subendo in questo periodo già difficile sotto diversi aspetti".