Il 5 agosto 1933 nasceva Sabaudia: compie 90 anni la città delle dune, amata dal cinema e dai vip

Nella giornata di sabato 5 agosto si celebra il 90° anno dalla posa della prima pietra di Sabaudia, la seconda delle cinque città di Fondazione nata nell’agro pontino dopo la bonifica integrale: Latina (allora Littoria) nel 1932, Sabaudia con Borgo Vodice e Borgo San Donato nel 1934, Pontinia nel 1935, Aprilia nel 1937 e Pomezia nata nel 1939.

L’agro pontino, come tutti ormai sanno, è stato per secoli una zona paludosa che dagli antichi Romani in poi l’Uomo ha cercato di bonificare. Solo nel ‘900, durante il periodo fascista, le tecnologie hanno permesso di convogliare le acque in grandi canali e finalmente sanare la fertile terra, pronta per essere abitata e coltivata.

Era l’aprile del 1933 quando venne bandito il concorso per la progettazione e costruzione di Sabaudia. Tale concorso fu vinto da quattro architetti aderenti al MIAR Movimento Italiano per l’Architettura Razionale, si trattava di Gino Cancellotti, Eugenio Montuori, Luigi Piccinato e Alfredo Scalpelli. Il 5 agosto 1933 fu posta la prima pietra e iniziò l’edificazione del nuovo centro abitato che avrebbe onorato con il suo nome Casa Savoia, allora dinastia regnante in Italia. La città nata a ridosso del Lago di Paola, secondo il piano urbanistico avrebbe dovuto essere un importante centro sportivo, in particolare per ospitare gare nautiche.

La città fu inaugurata ufficialmente il 15 aprile del 1934 i suoi primi abitanti furono molti dei coloni veneti giunti nel Lazio per la bonifica. Da allora Sabaudia prosperò diventando un centro turistico molto importante amato per le sue bellezze naturali, come le dune dorate e lo splendido mare, ma anche per l’atmosfera che le rigide costruzioni razionaliste hanno donato al paesaggio: tra simmetrie perfette, scorci prospettici e affascinanti quadri moderni e decadenti allo stesso tempo.

Non a caso Sabaudia, chiamata anche città delle dune, è stata da subito meta di molti artisti, intellettuali e personaggi importanti del ‘900, come Pier Paolo Pasolini, Moravia, Dacia Maraini solo per citarne alcuni, che l’hanno eletta dimora estiva per eccellenza ed è stata set di tantissime produzioni cinematografiche da grandi classici come “Totò sceicco” di Mario Mattoli, “La voglia matta” di Luciano Salce, “Amore mio aiutami” di Alberto Sordi, “Storia di Piera” di Marco Ferreri a film più recenti come “L'amico di famiglia” di Paolo Sorrentino, “Immaturi” di Paolo Genovese, e moltissimi altri fino ai giorni nostri.