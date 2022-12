Come decorare il giardino a Natale

Il Natale è arrivato, le case sono addobbate a tema con albero di Natale, presepe, lucine. E il giardino? Chi può godere di uno spazio esterno, non può non pensare ad una decorazione a tema.

Dalle luminarie alle ghirlande, dalle lanterne ai pupazzi di neve, ecco alcune idee semplici ma bellissime per decorare il giardino a Natale.

Le luci

Iniziamo dalle luci che possono essere utilizzate per impresiosire finestre, portoni, vialetti. Si può giocare con i colori e con le catene di luci che hanno sempre un effetto affascinante. Le lucine possono abbellire anche ringhiere, cespugli e persino la facciata della casa. Si può scegliere tra toni caldi o freddi o optare per luci multicolor in base al gusto personale.

Un’altra idea è quella di usare piccole lanterne già fatte o create con il fai da te. Basta prendere dei barattoli di vetro, lo spago di iuta e delle candele o lucine e il gioco è fatto. Per rendere il giardino davvero spettacolare, potete scegliere i proiettori. A laser o a Led creano decorazioni sulle pareti, alberi siepi, semplicemente azionandoli. Senza supporti o installazioni dovete scegliere solo l’effetto che volete tra stelle, fiocchi di neve o scritte e il vostro giardino sarà scintillante.

Decorare la porta d'ingresso

La porta è il biglietto da visita dei nostri ospiti durante il periodo natalizio, dunque perché non addobbare anche questa? L'addobbo più usato è la ghirlanda, meglio se illuminata così da dare un tocco di colore all’entrata. In alternativa, potete realizzare da soli la decorazione, non dovete fare altro che prendere l’agrifoglio, i rami di abete, nastri e fiocchi di raso o di tulle e creare delle eleganti composizioni in cui le pigne spruzzate di neve o oro non possono mancare. Un must da posizionare sulla porta è un rametto di vischio, simbolo di buona fortuna, allontanerà il male e proteggerà la vostra abitazione. Una decorazione simile o diversa la si deve pensare anche per le finestre: c'è davvero da sbizzarrirsi

Piante natalizie

Le piante riempiono e decorano i giardini o i balconi. In questo periodo non potete fare a meno di quelle caratteristiche come stelle di Natale, agrifoglio, edera, elleboro. Per renderle ancora più a tema, potete decorare i vasi con nastri e fiocchi. Se volete dargli un aspetto del tutto nuovo potete dipingerli nelle tinte oro, argento, rosso e blu o disegnare piccole decorazioni come fiocchi di neve, stelle, il simpatico volto di Babbo Natale. Il verde delle piante creerà un piacevole contrasto e impreziosirà il vostro giardino.

Palline di Natale

Le palline di Natale sono immancabili, di colori e dimensioni diverse, creano in un attimo l’atmosfera natalizia. I modelli in plastica sono adatte a resistere al freddo e al clima rigido, dovete solo sistemarle sugli alberi, tra i cespugli, lungo la ringhiera o attorno alle finestre e con le luci creeranno un’atmosfera scintillante.

Pupazzi di neve, Babbo Natale e renne

Cosa c’è di più bello a Natale se non la neve e la possibilità di creare tanti pupazzi divertenti? Se non avete un inverno molto nevoso, potete scegliere quelli gonfiabili o con luci a Led. Lo stesso vale per Babbo Natale e le renne che popoleranno il vostro giardino.