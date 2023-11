A Cisterna arriva il nuovo McDonald’s

Ipertecnologico, comodo e sfizioso, arriva a Cisterna un nuovo McDonald’s: la catena di fast food più conosciuta al mondo che per migliorare l’esperienza dei propri clienti ha dotato i propri ristoranti di vari servizi che non si trovano spesso negli altri ristoranti.

Sarà operativo già da mercoledì 29 novembre in via Nettuno, 39 angolo viale delle Province il nuovo McDonald’s completo di McDrive per ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine comodamente dalla propria auto, e dei kiosk digitali grazie ai quali è possibile ordinare in autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando le quantità degli ingredienti per poi ricevere al tavolo che si è scelto l’ordine effettuato. Sarà possibile ordinare il proprio menù o panino dall’app di McDonald’s e farselo servire al tavolo.

Il locale offre al pubblico ben 224 posti a sedere tra interno ed esterno e un’area giochi per i bambini. Sono ben 50 le persone che lavoreranno su turni per garantire servizi di alta qualità sette giorni su sette.

Per venire incontro a tutte le esigenze dei clienti, da gennaio sarà attivo anche il servizio McDelivery per ricevere a casa i propri ordini.

Il nuovo ristorante di Cisterna di Latina sarà aperto da domenica a giovedì dalle 10:30 alle 24.00; venerdì e sabato dalle 10:30 alle 03.00. Il servizio McDrive e il McCafè saranno disponibili da domenica a giovedì dalle 07.00 alle 24.00; venerdì e sabato dalle 07.00 alle 03.00.